Опять взрывают, снова дорогу Р-21 «Кола» перекрываютРеконструкция системы водоснабжения в Ленинском округе: определен адресный перечень домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.21 16:00

В Североморске состоялась церемония посвящения мальчишек в морские кадеты

Сегодня из 27 кадетов, обучающихся в 6-10-х классах, принимавших присягу, были ребята из 7 городов и посёлков Мурманской области. Всего же кадетскую форму носят сейчас 192 мальчишки.  

Кадеты находятся на полном государственном обеспечении и пребывают в школе-интернате круглосуточно. При их обучении особое внимание уделяется математике, русскому языку, физическому воспитанию. Изучают они и специальные курсы для того, чтобы проще было учиться в высших военных учебных заведениях.

Окончив кадетский класс, ребята получат и культурное, эстетическое воспитание. С ними занимаются этикой, воинским этикетом, танцами и пением. Большое внимание уделяется физкультуре и спорту, обучают их и рукопашному бою.

Как и все предыдущие годы посвящение в кадеты, принятие ими присяги было проведено в торжественно обстановке, которая запомнится мальчишкам на всю оставшуюся жизнь.

Поздравить ребят пришли министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, Епископ Североморский и Умбский Владыка Тарасий, ветеран Северного флота, кавалер ордена Красной Звезды, контр-адмирал Владимир Кузнецов, начальник военно-политического управления Северного флота капитан 1 ранга Геннадий Прохоров, начальник УФСИН по Мурманской области полковник внутренней службы Дмитрий Тарасов, уполномоченная по правам ребенка по Мурманской области Алевтина Андреева, депутат Светлана Ефремова, родители  принимавших присягу кадетов.

Церемония была проведена строго по воинским ритуалам. Поздравляя принявших присягу кадетов, Ольга Дзюба пожелала им стойко переносить все трудности, готовя себя к будущему служению Родине.

Евгений Алексеев, в прошлом подполковник войск ПВО страны, выразил уверенность в том, что многие ребята поступят в военные училища, станут достойным пополнением Вооруженных Сил России.

Владыка Тарасий отметил, что в этот день ребята приняли первую в своей жизни клятву, начав путь служения Отечеству.

Владимир Кузнецов посоветовал кадетам поступать в высшие военно-морские училища, чтобы, придя на Северный флот, они сменили ветеранов, которые обеспечили мирное небо над страной и в годы «холодной войны», и сейчас обеспечивают мирный труд россиян. Геннадий Прохоров прямо заявил, что Северный флот ждёт этих ребят после окончания военно-морских вузов. Но при этом заметил, что «троечники нам не нужны».

Торжественная церемония завершилась исполнением кадетами «Гимна североморских кадет», показательным выступлением кадетов, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя, пятиклассники станцевали «Яблочко». Ансамбль народной песни «Родничок» исполнил «Величальную песню», а образцовый хореографический ансамбль «Мастерок» исполнил танец. 

Перед гостями кадеты прошли торжественным маршем, показав строевую выучку.

Напомним, в  2003 году в Североморске на базе общеобразовательной школы интерната основного общего образования был открыт первый морской кадетский класс, на базе которого был создан «Североморский кадетский корпус». 

В кадетский корпус принимаются ребята с пятого класса. В 2021 году состоится четвёртый выпуск учащихся 11-х классов. Всего кадетский корпус окончило, с учётом 27 выпускников 2021 года, 81 человек. Из них более 50% поступили в военные училища, многие в гражданские высшие учебные заведения. Преимуществом при зачислении пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Причём, в кадетский корпус зачисляются не только североморские ребята, но из других городов и посёлков области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Северяне не готовы приобретать жильё дороже 70 тысяч рублей за кв. метр - итоги соцопроса регионального Минстроя-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 16 копеек, доллар укрепился на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Аварий не зафиксировано - военные коммунальщики Беломорской базы Северного флота подвели промежуточный итог отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика