В Североморске состоялась церемония посвящения мальчишек в морские кадеты

Сегодня из 27 кадетов, обучающихся в 6-10-х классах, принимавших присягу, были ребята из 7 городов и посёлков Мурманской области. Всего же кадетскую форму носят сейчас 192 мальчишки.

Кадеты находятся на полном государственном обеспечении и пребывают в школе-интернате круглосуточно. При их обучении особое внимание уделяется математике, русскому языку, физическому воспитанию. Изучают они и специальные курсы для того, чтобы проще было учиться в высших военных учебных заведениях.

Окончив кадетский класс, ребята получат и культурное, эстетическое воспитание. С ними занимаются этикой, воинским этикетом, танцами и пением. Большое внимание уделяется физкультуре и спорту, обучают их и рукопашному бою.

Как и все предыдущие годы посвящение в кадеты, принятие ими присяги было проведено в торжественно обстановке, которая запомнится мальчишкам на всю оставшуюся жизнь.

Поздравить ребят пришли министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, Епископ Североморский и Умбский Владыка Тарасий, ветеран Северного флота, кавалер ордена Красной Звезды, контр-адмирал Владимир Кузнецов, начальник военно-политического управления Северного флота капитан 1 ранга Геннадий Прохоров, начальник УФСИН по Мурманской области полковник внутренней службы Дмитрий Тарасов, уполномоченная по правам ребенка по Мурманской области Алевтина Андреева, депутат Светлана Ефремова, родители принимавших присягу кадетов.

Церемония была проведена строго по воинским ритуалам. Поздравляя принявших присягу кадетов, Ольга Дзюба пожелала им стойко переносить все трудности, готовя себя к будущему служению Родине.

Евгений Алексеев, в прошлом подполковник войск ПВО страны, выразил уверенность в том, что многие ребята поступят в военные училища, станут достойным пополнением Вооруженных Сил России.

Владыка Тарасий отметил, что в этот день ребята приняли первую в своей жизни клятву, начав путь служения Отечеству.

Владимир Кузнецов посоветовал кадетам поступать в высшие военно-морские училища, чтобы, придя на Северный флот, они сменили ветеранов, которые обеспечили мирное небо над страной и в годы «холодной войны», и сейчас обеспечивают мирный труд россиян. Геннадий Прохоров прямо заявил, что Северный флот ждёт этих ребят после окончания военно-морских вузов. Но при этом заметил, что «троечники нам не нужны».

Торжественная церемония завершилась исполнением кадетами «Гимна североморских кадет», показательным выступлением кадетов, которые продемонстрировали навыки рукопашного боя, пятиклассники станцевали «Яблочко». Ансамбль народной песни «Родничок» исполнил «Величальную песню», а образцовый хореографический ансамбль «Мастерок» исполнил танец.

Перед гостями кадеты прошли торжественным маршем, показав строевую выучку.

Напомним, в 2003 году в Североморске на базе общеобразовательной школы интерната основного общего образования был открыт первый морской кадетский класс, на базе которого был создан «Североморский кадетский корпус».

В кадетский корпус принимаются ребята с пятого класса. В 2021 году состоится четвёртый выпуск учащихся 11-х классов. Всего кадетский корпус окончило, с учётом 27 выпускников 2021 года, 81 человек. Из них более 50% поступили в военные училища, многие в гражданские высшие учебные заведения. Преимуществом при зачислении пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Причём, в кадетский корпус зачисляются не только североморские ребята, но из других городов и посёлков области.