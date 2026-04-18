В Североморске состоялась торжественная церемония открытия обновлённого спорткомплекса «Олимпийский»

В столице Северного флота — городе Североморске — состоялась торжественная церемония открытия спорткомплекса «Олимпийский» после капитального ремонта. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, сенатор РФ от Мурманской области Лариса Круглова, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, начальник Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии» полковник Артём Громов, начальник филиала Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии» (СКА, г. Санкт-Петербург) Андрей Харин, начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) подполковник Алексей Алексеев, известный российский боксёр Денис Лебедев и другие почётные гости.

Работы велись по поручению Президента Российской Федерации в рамках народной программы «На Севере — жить!» и программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Андреем Чибисом.

«Важно сказать, что у нас с 2019 года программа по инициативе Андрея Владимировича реализовывалась практически за региональный счет. С 2024 года по решению Президента было выделено дополнительно 10 миллиардов из федерального бюджета ежегодно. Это позволило выполнить большой объём работ. С 2019 года более 3 тысяч объектов было реализовано в рамках реновации ЗАТО. Многие проекты, в том числе этот спорткомплекс, удалось воплотить в жизнь благодаря тесному сотрудничеству с Минобороны России и нашим Северным флотом», — отметила Ольга Вовк.

Спортивный комплекс, построенный в 1965 году, входит в структуру Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) и является филиалом СКА Санкт-Петербурга. Его общая площадь превышает 1400 квадратных метров. «Олимпийский» служит площадкой для тренировок воспитанников спортивной школы ЦСКА, военнослужащих и членов их семей.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск, отметил, что открытие после капитального ремонта спорткомплекса «Олимпийский» — это реальная помощь и флоту, и городу. Он подчеркнул, что теперь у военнослужащих, членов их семей и юных спортсменов появилась современная, безопасная и доступная площадка для тренировок.

Менее чем за год на объекте выполнен масштабный объём работ. Смонтирован утеплённый вентилируемый фасад площадью свыше 1200 квадратных метров, заменена кровля, установлены новые окна и двери. Полностью обновлены инженерные сети водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, а также система вентиляции.

Особое внимание уделено доступности спорта. Входные группы и санузлы адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, для участников специальной военной операции разрабатываются специальные тренировочные программы и формируется отдельный тренерский состав.

Спортивный комплекс «Олимпийский» входит в состав спортивного центра, куда также входят плавательный комплекс и стадион. В 2011 году на этой базе создана комплексная спортивная школа олимпийского резерва, где сегодня готовят спортсменов по плаванию и боксу.

Пропускная способность комплекса позволит ежедневно принимать более 300 человек — воспитанников спортшколы ЦСКА, военнослужащих и членов их семей.

В завершение церемонии открытия состоялась автограф-сессия с мастером спорта международного класса Денисом Лебедевым – российским боксером, чемпионом Мира по версиям WBA (2012 – 2018), IBF (2016). Он также провёл для юных воспитанников центра открытое занятие.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566077/#&gid=1&pid=10

