В Североморске состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты

В мероприятии 30 апреля приняли участие представители командования Северного флота, исполняющая обязанности министра образования и науки области Светлана Виденеева, руководство администрации города. Кадетское братство пополнилось 21 воспитанником Североморского кадетского корпуса. Разделить радость и гордость юных кадет пришли их родители, педагоги образовательного учреждения и почётные гости.

«Отличительными чертами кадетского братства всегда являлись любовь к Отечеству, мужество, воинская доблесть и честь. Чтобы стать достойным высокого звания «Российский морской кадет», от вас потребуются упорство, терпение, сила воли, дисциплина. Высоко цените чувство товарищества, развивайте гражданскую честность, волю, благородство!» – поздравил юных кадет заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.



Отдельные слова благодарности вице-губернатор выразил коллективу Североморского кадетского корпуса за их многолетний добросовестный труд, любовь к профессии и детям.

От имени депутатов регионального парламента юных кадетов приветствовал председатель областной Думы Сергей Дубовой. Он подчеркнул, что из кадетского корпуса вышли многие прославленные люди России.

- Вы – профессиональный резерв российского общества, от развития которого зависит судьба Отечества. Вы можете гордиться вдвойне – вам посчастливилось учиться в столице Краснознаменного Северного флота – городе с героической историей и славными традициями.

Сергей Дубовой пожелал ребятам успехов в учебе, верности идеалам добра и справедливости.

В завершение праздника кадеты прошли по плацу торжественным маршем.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23772/