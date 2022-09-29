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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 14:00

В Североморске состоялась торжественная церемония вручения стипендий имени Э.С. Пастернак «Наши надежды»

28 сентября в большом зале Североморской Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак, которой руководит заслуженный работник культуры, почётный гражданин города Североморска Лидия Андреевна Павлова, состоялась торжественная церемония вручения стипендий имени Э.С. Пастернак «Наши надежды». Вручить дипломы стипендиатов в Североморск приехала дочь Эсфирь Семеновны Пастернак Елена Яковлевна Черномордикова.

Напомним, ещё до учреждения стипендии главы ЗАТО г. Североморск заслуженный работник культуры, почётный гражданин Североморска Эсфирь Семеновна Пастернак, в то время директор Детской музыкальной школы, учредила свою стипендию, которую из личных средств вручала лучшим, одаренным детишкам почти 13 лет. 1 июня 2010 года эта стипендия после принятия соответствующего постановления главы муниципального образования стала носить официальное название «Наши надежды» имени Э.С. Пастернак». И дело здесь не в размере стипендии, а в том внимании, которое проявляется к одаренным детям, в моральном стимуле.

Поздравить юных музыкантов, удостоенных стипендии – Милану Кашицыну и Варвару Дерий, послушать их выступление, поблагодарить педагогов Елену Пройдак, Татьяну Фунт и Лидию Павлову пришли министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, почётный гражданин города Североморска депутат Ольга Ефименко и заместитель начальника Управления культуры Мария Злакоманова.

С концертными номерами выступили обладатели именных стипендий прошлых лет Дарья Большакова, Ия Жук и Софья Грибанова.

Педагогов ДМШ поблагодарили за их вклад в творческое развитие детей родители Миланы Кашицыной и Варвары Дерий.

Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак в 2011 году внесена в Реестр «Ведущих учреждений культуры России», в 2013 году признана победителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая музыкальная школа», в 2014 году  названа «Лучшим учреждением дополнительного образования детей».

Один перечень побед североморских воспитанников ДМШ на региональных, Всероссийских, международных конкурсах не может не впечатлять.  Детям рукоплескали во многих концертных залах столиц европейских стран.

Педагоги ДМШ сумели создать условия для гармоничного развития детей. Это отмечают не только североморцы, но и те, кто переселился в другие города, кто приезжает к нам в гости.

Музыкантами высокого уровня не рождаются. Ими становятся. И в становлении мальчишек и девчонок флотской столицы, как гармонично развитых, культурных, тонко чувствующих музыку детей, огромное значение имеет Детская музыкальная школа ЗАТО г. Североморск и её преподаватели.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12874-nashi-nadezhdy-2/

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