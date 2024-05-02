В Североморске состоялась традиционная майская легкоатлетическая эстафета «Ваза весны»

Напомним, это спортивное мероприятие проводится на флоте с 1956 года. В этом году в ней приняли участие военнослужащие из экипажей надводных кораблей и береговых частей, а также частей авиации, дислоцированных в гарнизоне. Всего было сформировано 9 команд.

Участники соревновались в эстафете 10х700 метров. Забег проходил от Дома офицеров Северного флота до пересечения с улицей Сивко флотской столицы.

По итогам соревнований лидером оказалась сборная команда «Палубник» отдельного корабельного истребительного авиационного полка и показала лучший результат 14 минут 17 секунд. Второе место заняла команда «Ураган» дивизии ракетных кораблей с результатом 14 минут 49 секунд. Третье место в упорной борьбе заняла команда «Циклон» центра связи с результатом 15 минут 00 секунд.

Также для семей военнослужащих была проведена эстафета «Папа, Мама, я - спортивная семья» в которой приняли участие четыре команды от воинских частей.

Среди спортивных семей первое место заняли Слотины, представляющие отдельный смешанный авиаполк, на второй позиции оказались Черкасовы, выступающие за соединение ракетных кораблей, а третьими стали Смирновы из гарнизона палубных лётчиков.

Всем победителям и призёрам были вручены медали, кубки, дипломы и сладкие пироги. Награждение спортсменов провёл помощник командующего флотом начальник физической подготовки и спорта Северного флота полковник Павел Кошкарёв.

Для участников и болельщиков соревнований выступил творческий коллектив смешанного авиационного корпуса «Крылья Севера».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также была организована выставка современного вооружения, военной экипировки и работала полевая кухня, где угощали солдатской кашей и сладким чаем.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511289@egNews