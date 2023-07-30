В Североморске состоялась закладка Памятного знака и Аллеи славы соединения противолодочных кораблей Северного флота

Вчера в Североморске на причальном фронте военного городка соединений надводных кораблей, состоялась торжественная церемония закладки Памятного знака и Аллеи славы соединения противолодочных кораблей Северного флота.

В торжественном мероприятии приняли участие командующий Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Шастов, командир бригады противолодочных кораблей капитан 1 ранга Станислав Варик.

Участники церемонии открыли закладную доску Памятного знака и Аллеи славы противолодочного соединения и высадили ели.

Корабли противолодочного соединения имеют самую большую наплаванность среди надводных сил Северного флота. Они являются постоянными участниками дальних походов в Атлантику, Средиземное море и Индийский океан, а также ежегодных арктических походов по морям Северного Ледовитого океана.

За всю историю соединения, а в нынешнем году ему исполнилось 68 лет, в его состав входило 119 кораблей, в том числе 5 крейсеров, 25 больших противолодочных кораблей, 31 эсминец, 43 сторожевых корабля, 15 малых противолодочных кораблей.

Сегодня военнослужащие соединения надёжно стоят на защите морских рубежей и суверенитета нашей Родины и с честью выполняют все поставленные задачи, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474169@egNews