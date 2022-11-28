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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.22 22:30

В Североморске состоялись хоккейные матчи чемпионата на Кубок командующего Северным флотом

В Североморске состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.

Команда «Ракета» соединения противовоздушной обороны уступила 0:3 хоккеистам подводных сил «Тайфун».

Встреча команд «Авианосец» и «Тайфун», завершилась со счетом 0:7 победой хоккеистов подводных сил.

Игра «Авианосец» и «Ракета» закончилась со счётом 3:1.

Хоккеисты команды Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» одержали уверенную победу над командой соединения противолодочных кораблей «Шквал», выиграв со счётом 11:1.

Игроки тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий» уступили 4:6 хоккеистам команды «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, уверенную победу со счётом 12:0 одержала команда штаба и управления Северного флота «К-21» над командой «Пётр Великий».

Хоккейные игры прошли в круглогодичной ледовой арене Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12446862@egNews

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