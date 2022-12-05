В Североморске состоялись хоккейные матчи в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом

В Североморске на ледовой арене Северного флота состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.

В первом дивизионе состоялось две игры. Встреча команд штаба и управления Северного флота «К-21» и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, завершилась со счётом 0:8. Хоккеисты палубной авиации «Палубник» победили со счётом 5:3 команду противолодочных кораблей «Шквал».

Во втором дивизионе команда «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» провела две игры, в первой выиграв 3:1 у команды «Ракета» соединения ПВО, а во второй уступив подводникам из команды «Тайфун» 0:7. Подводники также одержали победу со счётом 8:3 над командой «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на сегодняшний день в первом дивизионе первую строчку турнирной таблицы занимает «Альбатрос», во втором «Тайфун».

Всего с начала хоккейного сезона в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом состоялось более 25 хоккейных матчей, в которых было забито более 220 шайб.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447633@egNews