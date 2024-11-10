В Североморске состоялось официальное открытие восьмого сезона Северной военной хоккейной лиги

В этом сезоне в Северной военной хоккейной лиге участвуют 12 любительских команд. В подавляющем большинстве они состоят из военнослужащих кораблей, береговых частей, органов военного управления и учреждений Северного флота. Также есть участники из других силовых ведомств Мурманской области.

- Дорогие участники соревнований и любители хоккея, искренне рад вас приветствовать на открытии восьмого сезона Северной военной хоккейной лиги. Хочу пожелать всем участникам удачи, бодрости и спортивных успехов, - приветствовал на церемонии открытия спортсменов и болельщиков командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

В торжественной церемонии открытия также принял участие Владимир Евменьков.

Участники и гости мероприятия почтили память игроков Северной военной хоккейной лиги, погибших в ходе специальной военной операции, минутой молчания.

После церемонии открытия на лёд вышли команда «К-21» штаба и управления флота и команда тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Победу в игре со счётом 6:2 одержала «К-21».

Основными хоккейными мероприятиями сезона 2024 – 2025 годов станут игры за Кубок командующего Северным флотом и игры за Кубок Победы.

Фото (пресс-службы Северного флота): https://citysever.ru/novostiq/17017-sostoyalos-oficialnoe-otkrytie-hokkeynogo-sezona-severnoy-voennoy-hokkeynoy-ligi/