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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.23 08:30

В Североморске состоялось открытие хоккейного сезона Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ) 2023-2024 годов

Как вчера во время торжественной церемонии отметил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, «для Северного флота данный вид спорта является одним из основных, хоккей для нас стал массовым. Сейчас военнослужащие Северного флота принимают непосредственное участие в специальной военной операции, в связи с чем не все команды СВХЛ участвуют в играх, это главная особенность этого сезона. Для всех, кто сегодня стоит в хоккейной форме и на коньках, главное предназначение - это служение Отечеству».

Участники и гости мероприятия почтили память игроков СВХЛ, погибших в ходе специальной военной операции, минутой молчания.

В открытии хоккейного сезона также приняли участие заместитель главы ЗАТО г. Североморск Андрей Сахаров, и региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Мурманской области в дивизионе «Любитель 50+» Андрей Климпарский.

Андрей Климпарский передал хоккеистам СВХЛ Максиму Пужанскому и Андрею Лапшину индивидуальные награды Ночной хоккейной лиги - приз Сергея Макарова с его личной памятной карточкой и автографом легендарного хоккеиста. Хоккеисты вошли в элиту Ночной хоккейной лиги – снайперский «Клуб Макарова», забросив более 150 шайб в любительском чемпионате страны.

Открытие хоккейного сезона началось со встречи между командами соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил «Шквал» и команды «Палубник» палубной авиации Северного флота.

По результатам матча победу одержала команда «Палубник», выиграв со счётом 5:4. По завершении матча командам были вручены традиционные пироги.

В хоккейных состязаниях, стартовавших сегодня на Северном флоте, примут участие 14 команд, входящих в состав Северной военной хоккейной лиги, и представляющих объединения, соединения и ряд воинских частей. В их числе «К-21», «Альбатрос», «Торнадо» «Тайфун», «Гроза», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Авианосец», «Петр Великий» и «Палубник», а также команда Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда».

Команды Северной военной хоккейной лиги поделены на дивизионы по спортивному принципу и уровню подготовленности.

Хоккеисты примут участие в чемпионате Северной военной хоккейной лиги, главным призом которой является переходящий кубок командующего Северным флотом, других чемпионатах и турнирах, а также блицтурнирах, посвящённых Новому году, Дню защитника Отечества, Дню моряка-подводника и Дню Победы. Также спланированы детские блицтурниры.

Как сообщает пресс-служба СФ, в этом сезоне североморцы не планируют участвовать в играх Ночной хоккейной лиги.

Матчи команд Северной военной хоккейной лиги будут проходить еженедельно практически во всех военных гарнизонах флота в Мурманской области, в основном на открытых ледовых кортах.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489031@egNews

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