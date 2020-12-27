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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.20 08:30

В Североморске состоялось открытие ледовой арены Северного флота

В Североморске на сопке Алыш вчера состоялось открытие круглогодичной ледовой арены Северного флота. Церемония открытия ледовой арены прошла под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. На мероприятии также присутствовали представители команд Северной военной хоккейной лиги. В настоящее время это 23 команды, представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота и Минобороны России, в их числе и одна женская команда.

В ходе церемонии адмирал Александр Моисеев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство круглогодичной ледовой арены и выразил надежду, что данный объект позволит достичь хоккеистам Северного флота новых спортивных результатов и побед.

По завершении церемонии открытия ледовой арены состоялся первый хоккейный матч нового сезона – товарищеская встреча сборной команды Северной военной хоккейной лиги и команды штаба и управления Северного флота «К-21». Этот матч дал старт ежегодному турниру по хоккею с шайбой на кубок командующего Северным флотом.

Спортивный ледовый комплекс построен с учётом всех современных требований. Он будет действовать в интересах хоккейных команд соединений и частей, дислоцированных в Североморске и в других ближайших гарнизонах флота. В дальнейшем на базе ледовой арены будут открыты спортивные секции для подготовки детей военнослужащих Северного флота и жителей города.

Как сообщает пресс-служба СФ, новый спортивный объект станет главной ледовой ареной Северной военной хоккейной лиги, на которой можно будет круглогодично проводить хоккейные матчи и тренировки на искусственном льду.

 

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