В Североморске состоялось открытие выставки картин художников-абстракционистов

19 ноября в Художественной галерее Североморского музейно-выставочного комплекса состоялась выставка художников-абстракционистов, посвящённая 155-летию основоположника абстракционизма в живописи Василия Васильевича Кандинского. Она получила собственное название – «Абстракция».

В залах были выставлены не только работы российских художников Анатолия Сергиенков, Ивана Ворона, Елены Артемовой, Елены Кузиной, Николая Завертайло, Елены Лазаревой, Ларисы Прокофьевойно и финна Кула Йорма. Часть работ для экспозиции предоставил коллекционер, актёр Драматического театра Северного флота Алексей Макаров. Он сказал, что картины из его коллекции должны висеть не дома, а выставляться в картинных галереях.

Всего выставлено 29 работ. Вдохновителем и организатором выставки стала Наталья Токарева – заведующая выставочным сектором Музейно-выставочного комплекса флотской столицы.

Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев высоко оценил вклад североморских художников в развитие этого направления художественного искусства.

О своём творчестве первым посетителям выставки рассказали Иван Ворон, Анатолий Сергиенко, Елена Артамонова.

Наталья Токарева предложила североморцам принять участие в конкурсе: кто из посетителей придумает лучшее название картине Анатолия Сергиенко. Победителя ожидает приз, в том числе – книга о творчестве В.В. Кандинского.