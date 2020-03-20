В Североморске состоялось плановое межведомственное учение по локализации и ликвидации последствий радиационной аварии на объекте с ядерной энергетической установкой

Учение прошло под общим руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. В нём приняли участие военные, сотрудники ГУ МЧС и управления МВД по Мурманской области. В общей сложности в тренировке было задействовано свыше 1000 человек, более 10 единиц специальной техники РХБЗ, а также аппаратура радиационной разведки и контроля.

Главная задача учения - отработать взаимодействие специалистов всех структур и ведомств в случае возникновения чрезвычайной ситуации: оповещения населения, оцепления заражённого участка и эвакуации людей из зоны заражения, а также предотвращения панических настроений и нарушений правопорядка.