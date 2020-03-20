Мурманская область. Арктика (16+)20.03.20 08:00
В Североморске состоялось плановое межведомственное учение по локализации и ликвидации последствий радиационной аварии на объекте с ядерной энергетической установкой
Учение прошло под общим руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. В нём приняли участие военные, сотрудники ГУ МЧС и управления МВД по Мурманской области. В общей сложности в тренировке было задействовано свыше 1000 человек, более 10 единиц специальной техники РХБЗ, а также аппаратура радиационной разведки и контроля.
Главная задача учения - отработать взаимодействие специалистов всех структур и ведомств в случае возникновения чрезвычайной ситуации: оповещения населения, оцепления заражённого участка и эвакуации людей из зоны заражения, а также предотвращения панических настроений и нарушений правопорядка.
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Последние комментарии
Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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