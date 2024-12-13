В Североморске состоялось показное занятие по охране пункта базирования кораблей СФ

В ходе сбора руководящего состава Северного флота в городе Североморске состоялось показное занятие по охране пункта базирования. Тренировка прошла на базе соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Участники сбора наблюдали за ходом тренировки с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».

Адмиралам и офицерам были продемонстрированы формы и способы обороны пункта базирования флота, организации противодействия безэкипажным катерам, беспилотным летательным аппаратам и другим роботизированным системам условного противника, в том числе с применением современных и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, другого вооружения.

Особое внимание уделялось вопросам организации противодиверсионной обороны, противодействия боевым пловцам и робототехническим комплексам условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, сбор руководящего состава Северного флота начался 10 декабря. Программа сбора включает в себя ряд учебно-методических мероприятий. В их числе - групповая оперативная летучка, круглый стол, контрольные мероприятия, тематические доклады, демонстрация слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов.

Фото: https://function.mil.ru/news