В Североморске состоялось показное занятие по охране пункта базирования кораблей СФ
В ходе сбора руководящего состава Северного флота в городе Североморске состоялось показное занятие по охране пункта базирования. Тренировка прошла на базе соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
Участники сбора наблюдали за ходом тренировки с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».
Адмиралам и офицерам были продемонстрированы формы и способы обороны пункта базирования флота, организации противодействия безэкипажным катерам, беспилотным летательным аппаратам и другим роботизированным системам условного противника, в том числе с применением современных и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, другого вооружения.
Особое внимание уделялось вопросам организации противодиверсионной обороны, противодействия боевым пловцам и робототехническим комплексам условного противника.
Как сообщает пресс-служба СФ, сбор руководящего состава Северного флота начался 10 декабря. Программа сбора включает в себя ряд учебно-методических мероприятий. В их числе - групповая оперативная летучка, круглый стол, контрольные мероприятия, тематические доклады, демонстрация слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов.
Фото: https://function.mil.ru/news