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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.22 09:00

В Североморске состоялось расширенное заседание спортивного комитета Северного флота

В Североморске под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоялось расширенное заседание спортивного комитета Северного флота. В мероприятии, которое было проведено в штабе СФ, приняли участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах Алексей Митрюшин, командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей флотского подчинения, начальники управлений и служб, а также должностные лица, ответственные за физическую подготовку в объединениях, соединениях и воинских частях флота.

Открывая заседание спортивного комитета, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что «в 2021 году флоту удалось добиться высоких результатов в спортивных состязаниях различного уровня, а также значительно повысить уровень физической подготовленности своих военнослужащих».

На заседании спортивного комитета также было отмечено, что в 2021 году 6 военнослужащих Северного флота выполнили нормативы на звание «Мастер спорта России», 125 военнослужащих – на звание «Кандидат в мастера спорта России» и 1042 военнослужащих – на различные спортивные разряды.

Впервые военнослужащий Северного флота рядовой Николай Фоминых принял участие в Чемпионате мира по подводному спорту (спортивный дайвинг), проходившему в июле 2021 года в городе Томск. Североморец принёс в копилку сборной команды России две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль. Установил два мировых рекорда и выполнил нормативы мастера спорта международного класса.

В числе приоритетных задач физической подготовки, стоящих перед воинскими коллективами Северного флота, адмирал Александр Моисеев определил повышение уровня физической подготовленности командиров и начальников всех звеньев, вовлечение подчиненного личного состава, членов семей военнослужащих и гражданского персонала в регулярное занятие физической подготовкой и спортом.

Как сообщает пресс-служба СФ, на расширенном заседании спортивного комитета также были подведены итоги физической и горной подготовки Северного флота за 2021 год, по итогам которых адмирал Александр Моисеев вручил грамоты и кубки.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403636@egNews

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