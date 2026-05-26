В Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета Северного флота

На нём были подведены итоги деятельности сил флота в 2025 учебном году. Заседание провёл командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, в заседании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также руководители взаимодействующих силовых структур.

Открывая заседание, Константин Кабанцов отметил, что спланированные на 2025 год мероприятия военнослужащими Северного флота отработаны в полном объеме и с высокой эффективностью, все главные задачи, стоявшие перед флотом, решены.

«Силы Северного флота выполняют задачи стратегического сдерживания в оперативно важных районах Мирового океана. В зимнем периоде обучения был эффективно выполнен ряд соответствующих мероприятий, в том числе 10 дальних походов. Все подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, боеспособны и успешно выполняют поставленные задачи. Благодарю правительство Мурманской области за непрерывно поставляемую на передовую востребованную дополнительную помощь», – сказал Константин Кабанцов.

Командующий Северным флотом вручил военнослужащим государственные награды, в их числе - медали Жукова, Суворова, «За отвагу», «За храбрость» II степени.

По традиции состоялась церемония награждения военнослужащих Почётными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

«Присутствовать на Военном совете для меня каждый раз большая честь, и я хочу выразить благодарность от правительства Мурманской области и всех северян военнослужащим Северного флота, которые не только решают вопросы национальной безопасности в Арктике, но и с полной самоотдачей противостоят врагу в зоне специальной военной операции. Мы со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы регион развивался, чтобы расцветали гарнизоны, в которых живут наши защитники и их семьи», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона рассказал военнослужащим о развитии региона. Так, в 2025 году регион вошёл в число 9 субъектов-лидеров, заняв первое место по уровню достижения показателей национальных проектов: за этот период у нас построено, отремонтировано и оснащено порядка 1500 новых объектов. В медицинских организациях региона появилось 36,5 тысячи единиц нового оборудования. Финансирование культуры за семь лет выросло на 64%. Количество многодетных семей выросло на 44,5% за 7 лет. Мурманская область в лидерах по капремонту домов – 6 место по России.

Продолжается реализация масштабной программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом России Владимиром Путиным.

