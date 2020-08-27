В Североморске состоялось торжественное открытие региональной программы международного Военно-технического форума «Армия – 2020»

Сегодня в Североморске губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии региональной программы международного военно-технического форума «Армия – 2020». В рамках форума с 27 по 29 августа в трёх гарнизонах Северного флота состоятся выставки исторического и современного вооружения и военной техники. Глава региона выступил с приветственным словом на кратком митинге с участием командования и военнослужащих Северного флота и осмотрел представленные на выставке образцы военной техники.

«Северный флот – это яркая и мощная составляющая наших вооруженных сил. Мурманская область гордится своим старшим братом и, конечно, людьми, которые здесь служат, в сложнейших условиях обеспечивая не только безопасность страны, но глобальную безопасность в мире», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках региональной программы международного военно-технического форума «Армия – 2020» для жителей и гостей флотской столицы с 10 до 18 часов три дня подряд будут работать выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия и корабельных средств поражения, военной формы, водолазного и горного снаряжения, спецсредств и амуниции военной полиции. Впервые в Североморске будет продемонстрирован береговой ракетный комплекс «Бал» недавно поступивший на вооружение отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил. На североморских причалах для показа будут открыты эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов», судно комплексного материально-технического обеспечения «Эльбрус», новейшее малое гидрографическое судно «Николай Скосырев», один из самых больших в мире океанских буксиров – спасательный буксир «Николай Чикер» и рейдовый водолазный катер «Иван Швец». Кроме того, 29 августа в Североморске с 10 до 18 часов будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту, все желающие смогут получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Сафоново на территории музея ВВС Северного флота помимо постоянно действующих выставок будет показана бронетехника исторического взвода.

В Печенгском районе будут представлены «арктические» танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские орудия 2С3 «Акация», зенитно-ракетные комплексы «Тунгуска» и «Стрела-10» и различная бронированная техника высокой проходимости. На расположенном под Корзуново танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в субботу, 29 августа, в 11 часов, состоится танковое шоу в исполнении механиков-водителей танкового батальона: посетители увидят «летающие» арктические танки Т-80БВМ, которые будут выполнять скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжок с трамплина.