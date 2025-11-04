В Североморске состоялся чемпионат по военно-прикладному спорту среди военнослужащих смешанного авиационного корпуса Северного флота

В плавательном бассейне «Североморец» Североморска состоялся чемпионат смешанного авиационного корпуса Северного флота по военно-прикладному спорту в дисциплине плавание с автоматом. Соревнования, прошедшие в командном и личном зачёте, собрали военнослужащих из всех подразделений соединения.

В ходе чемпионата военнослужащие могли не только побороться за призовые места, но и имели возможность выполнить нормативы для присвоения спортивных разрядов.

Для получения первого спортивного разряда необходимо было проплыть 100 метров в военной форме одежды с автоматом не более чем за 2 минуты 20 секунд.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе напряженной борьбы несколько военнослужащих показали высокие результаты и выполнили нормативы спортивных разрядов.

В личном зачёте золото завоевал Анатолий Карнаухов, «серебро» досталось Дмитрию Колеванову, а «бронза» – Игорю Антощенко.

В командном зачёте первое место заняла команда «Палубник» отдельного корабельного истребительного авиационного полка, второе место – команда «Шторм» отдельного смешанного авиационного полка, и третье место – команда «От винта» отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка.

Всего в соревновании приняло участие порядка 40 военнослужащих.

Торжественная церемония награждения прошла по окончании соревнований. Представители спортивного комитета соединения вручили победителям и призерам кубки, медали и грамоты. Военнослужащим, успешно выполнившим нормативы, были вручены соответствующие зачетные классификационные книжки.

Фото: https://mil.ru/news/62f456d1-665d-4872-8d72-ad067e06550d