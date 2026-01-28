В Североморске состоялся митинг, посвящённый 82-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда

Вчера, 27 января, у памятника «Героям-Североморцам - Защитникам Советского Заполярья» состоялся торжественный митинг, посвящённый 82-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда стала символом невероятного мужества и стойкости. Героизм ленинградцев – в памяти нынешних поколений. Такое нельзя забывать! Поэтому на Приморской площади было так много детей!

- 900 дней и ночей - это не просто период. Это период подвига ленинградцев, которые в адских условиях не просто выжили, а продолжали работать, учиться. И наша задача сегодня - помнить и передавать эту память из поколения в поколение, – отметила председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева. - Наш народ - народ с несгибаемой силой.

– Сегодня дата скорбная и торжественная. В Ленинграде погибли почти миллион человек. Это и женщины, дети, старики, которые оставались в городе. Каждый прожитый день был шагом к Победе. Помогали все. Даже дети гасили зажигательные бомбы на крышах, помогали в госпиталях, незрячие «слухачи» предупреждали о приближении вражеских самолётов. Мы помним, мы гордимся жителями блокадного Ленинграда. Наша страна - страна-победитель! - обратилась начальник Управления образования Юлия Гладских к участникам митинга.

После митинга участники почтили память ленинградцев-блокадников минутой молчания и возложили цветы к североморскому «Алёше».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19250-vechnaya-pamyat-i-vechnaya-slava-zhitelyam-i-zashitnikam-blokadnogo-leningrada/