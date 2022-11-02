В Североморске состоялся праздник патриотической песни и поэзии «Праздник белых журавлей»

В Североморске в 10-й раз в Центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна состоялся праздник патриотической песни и поэзии «Праздник белых журавлей». В нём приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Ольга Ефименко и Светлана Евтушенко, руководитель общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Годунов, начальник отдела по увековечиванию памяти и мемориальной работе «Региональный центр патриотического воспитания допризывной подготовки молодежи Мурманской области», командир поискового отряда «Ваенга» ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, учащиеся школ флотской столицы.

Патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях приобретает особое значение. Ведь наша страна в постсоветский период пережила безвременье, когда слово патриотизм воспринималось некоторыми либеральными слоями населения чуть ли не ругательным. И это в стране, которая потеряла в годы Великой Отечественной войны 27 миллионов наших граждан, в стране, освободившей мир от фашистской чумы. К чести Мурманской области и города Североморска здесь всегда помнили, и будут помнить, какой ценой завоевана победа. Свидетельство тому – останки советских солдат, которые до сих пор находят на местах боев поисковые отряды, один из которых носит имя «Ваенга», и которым руководит Эдуард Миронов. Они не только находят останки, предают их земле, но и стараются восстановить фамилии погибших воинов, устанавливают и поддерживают в надлежащем состоянии памятники и обелиски.

Эдуард Миронов рассказал о поисковом движении в Мурманской области, о большой, важной и ответственной работе по увековечиванию памяти павших в боях за Родину.

Добрым словом участники этого мероприятия вспомнили организатора поискового движения в Мурманской области Льва Журина, при личном участии которого найдены и преданы земле более 12 тысяч останков советских воинов. Ему в Долине Славы посвящён памятник «Журавли», открытый 9 октября 2021 года. Сегодня в поисковом движении Мурманской области участвует 20 поисковых отрядов.

Расул Гамзатов вместе с композитором Яном Френкелем создали песню «Журавли», ставшую символом памяти обо всех погибших на полях сражений. Именно Расул Гамзатов предложил 22 октября отмечать дни белых журавлей. В Североморске это мероприятие приурочили к завершению десятого сталинского удара - Петсамо-Киркенесской операции. В ходе проведения мероприятия звучали стихи и песни, посвященные памяти павших воинов.

Выступившие перед участниками праздника патриотической песни и поэзии «Праздник белых журавлей» Евгений Алексеев и Вячеслав Годунов обратили внимание участников мероприятия на необходимость активизации патриотического воспитания молодёжи в условиях, когда в западных странах возрождается фашизм и влияние западной идеологии пытаются насаждать среди населения нашей страны. Они поблагодарили Эдуарда Миронова и в его лице всех поисковиков, которые предают земле останки павших воинов, возвращают из небытия имена и фамилии ранее безымянных солдат, числившихся пропавшими без вести.

А завершилось мероприятием исполнением Гимна России.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/