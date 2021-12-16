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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.21 15:30

В Североморске состоялся турнир по мини-футболу на кубок начальника службы РЭБ Северного флота

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска состоялся однодневный турнир по мини-футболу на кубок начальника службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) флота. Участие в соревнованиях приняли 12 команд кораблей и береговых частей Североморского и Мурманского гарнизонов.

Победу в турнире одержали футболисты команды «Маяк» службы защиты гостайны (ЗГТ) штаба СФ. Они стали обладателями почётного кубка. Второе место заняла команда «Атлант» отдельного морского инженерного полка. Третьими стали представители экипажа тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий».

Лучшим игроком турнира был признан Армен Аракелян из команды «Красуха» батальона РЭБ армии ВВС и ПВО, лучшим вратарём – Виталий Биктимеров из сборной «Петра Великого», а лучшим бомбардиром – Валерий Гладущенко из команды «Маяк».

Как сообщает пресс-служба СФ, зрители отметили высокий уровень организации соревнований. В перерывах между матчами для болельщиков и футболистов выступал танцевальный коллектив детско-юношеской спортшколы № 3 и команда по фитнес-аэробике «Акварель». Маленьких посетителей развлекал талисман турнира «Осьминожка» – символ службы РЭБ СФ. Также в спортивном зале была организована экспозиция наглядных материалов по тематике радиоэлектронной борьбы и выставка аварийно-спасательного и водолазного оборудования управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12399024@egNews

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