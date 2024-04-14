В Североморске состоялся турнир по мини-футболу на кубок начальника службы РЭБ штаба Северного флота

В преддверии Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации, в спортивном комплексе «Старт» города Североморска состоялся турнир по мини-футболу среди объединений, соединений и частей на кубок начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота.

На закрытии турнира начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов поблагодарил футболистов за участие и вручил награды и грамоты победителям и призёрам.

Победу в турнире одержали футболисты экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Второе место завоевала команда «Атлант» отдельного морского инженерного полка. Третьими стали представители бригады противолодочных кораблей «Шквал».

В соревнованиях приняли участие 12 команд, представляющих смешанный авиационный корпус, соединения ракетных и противолодочных кораблей, полк беспилотной летательной авиации, управления и службы штаба Северного флота, отдельный центр радиоэлектронной борьбы и ряд других частей. Впервые в соревнованиях приняли участие воспитанники Мурманского нахимовского военно-морского училища.

Перед зрителями, болельщиками и самими футболистами выступил взвод юных барабанщиков Североморского кадетского корпуса, специалистами отдельного центра радиоэлектронной борьбы Северного флота были приготовлены пироги, различные угощения, а также чай. В спортивном комплексе «Старт» была представлена экспозиция наглядных материалов по тематике развития радиоэлектронной борьбы на Северном флоте и в Вооружённых силах России, а также выставка вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Маленьких болельщиков развлекал талисман турнира «Осьминожка» - маскот службы радиоэлектронной борьбы Северного флота.

Соревнования были посвящены профессиональному празднику специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооружённых Сил Российской Федерации, который с 1999 года отмечается 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, впервые боевое применение систем радиоэлектронной борьбы состоялось в ходе русско-японской войны (1904-1905) 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1904 года, когда при обороне Порт-Артура русские радиостанции поставили помехи японским радистам.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508980@egNews