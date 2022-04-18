В Североморске состоялся турнир по мини-футболу на кубок начальника службы РЭБ штаба СФ

На выходных в главной базе Северного флота – Североморске прошёл турнир по мини-футболу на кубок начальника службы РЭБ штаба СФ. Соревнования были посвящены профессиональному празднику специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России, который с 1999 года отмечается 15 апреля.

В турнире приняли участие 12 команд от управлений и служб штаба флота, а также частей Североморского гарнизона, в том числе батальона РЭБ армии ВВС и ПВО и отдельного центра РЭБ Северного флота.

Игры прошли в два этапа в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». Сначала состоялись стыковочные матчи команд. После определения лучших, прошли игры на выбывание.

В перерывах между матчами перед футболистами и болельщиками выступили детские самодеятельные творческие коллективы города Североморска.

Церемонию награждения провели временно исполняющий обязанности начальника службы РЭБ штаба Северного флота капитан 2 ранга Сергей Орлов и начальник физической подготовки и спорта СФ полковник Павел Кошкарёв.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, победителями турнира стали футболисты службы защиты государственной тайны штаба флота, второе место заняла команда отдельного морского инженерного полка, а третье – военные моряки дивизии ракетных кораблей СФ.

Высокий уровень организации соревнований и участие в них большого количества членов семей военнослужащих в качестве болельщиков отметил на утреннем совещании командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417892@egNews