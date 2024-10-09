В Североморске сотрудникам отдела МВД России по ЗАТО Североморск и Островной представлен новый руководитель

Вчера в отделе полиции города Североморска личному составу представлен новый руководитель. Приказом начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Алексея Александровича Веселовского им назначен подполковник полиции Владимир Станченков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, до своего нового назначения Владимир Станченков руководил МО МВД России «Оленегорский», туда он был назначен в апреле прошлого года.

Этот руководитель имеет большой практический опыт, поскольку службу в правоохранительных органах он начал в 2004 году. Стоит отметить, что в период с 2010 по 2015 год Владимир Владимирович служил в подразделениях УФСКН России по Мурманской области.

Представляя личному составу отдела нового руководителя, генерал-майор полиции Алексей Веселовский отметил, что он обладает прекрасными деловыми качествами, большим опытом управленческой деятельности, и что ему удастся преумножить добрые традиции коллектива.

Алексей Александрович пожелал Владимиру Станченкову успехов в служебной деятельности, скорейшего погружения в жизнь нового отдела и бодрости духа.

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