В Североморске стартовал первый общегородской конкурс «Чистый двор»

Конкурсная комиссия оценит состояние фасадов и входных групп многоквартирных домов, качество расчистки дворов, детских площадок, контейнерных площадок от снега, обработку территории противогололедными материалами, чистоту в подъездах, а также учтёт отсутствие/наличие требований и предписаний от контрольно-надзорных органов.

Заявки на участие в конкурсе комитет по развитию городского хозяйства принимает до 8 февраля включительно по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, каб. №16 (в будние дни - с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00), а также на: krgh@citysever.ru.

Положение о конкурсе «Чистый двор».

Фото: https://citysever.ru/municipalnoe_obr/fotogalereya/