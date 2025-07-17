В Североморске стартовал ямочный ремонт дворовых проездов

Поддерживающий ремонт дворов стал одной из тем депутатского рейда под руководством председателя Совета депутатов муниципалитета Евгения Алексеева. В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» удалось обновить асфальтобетонное полотно на 18 придомовых территориях.

Отметим, адресный список формировался по итогам рейтингового голосования на портале «Наш Север».

- Работы ведутся по программе, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в рамках стратегического плана «На Севере - жить» при финансовой поддержке областного правительства. Всего заключено три контракта. На данный момент в активной фазе работы на Комсомольской улице, 2, 3, 11, Инженерной, 3, Вице-адмирала Падорина, 25 и 29. Здесь подрядчик приступил к демонтажным работам, а также подготовке основания для укладки нового покрытия. По другим адресам работы начнутся в ближайшее время, - рассказал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Как отмечает администрация муниципалитета, ремонт ведётся так называемыми большими дорожными картами, что позволяет значительно повысить уровень безопасности и комфорта.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18344-v-severomorske-startoval-yamochnyy-remont-dvorovyh-proezdov/