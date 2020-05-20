В Североморске стартовала акция «Чистая весна»

Инициатором мероприятий, которые проходят по принципу мини-субботников, выступил Единый волонтёрский центр Мурманской области. В Североморске акцию поддержали первыми. На предложение помочь городу стать чистым откликнулись сразу четыре организации – «Североморскводоканал», АО «МЭС», АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «СЖКХ». Провести инструктаж и поблагодарить североморцев за активность вчера приехала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

- Сейчас массовые мероприятия запрещены, но, соблюдая социальную дистанцию, все меры предосторожности и правила гигиены, мы можем делать уборку в наших городах. Субботники нужны – никуда от этого не деться. Я очень благодарна организациям, которые вышли на акцию «Чистая весна». И мы видим зарождение в вашем городе корпоративного волонтёрства – это очень важно, - подчеркнула Евгения Чибис.

Все участники акции прошли термометрию, получили маски и перчатки. Работали небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию. Общими усилиями удалось привести в порядок несколько больших территорий.

- Мы с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в акции. Тем более в День пионерии, с праздничным настроением все вышли, чтобы сделать город чище. В Североморске есть закреплённые за предприятием территории – это участок около памятного знака «Олень» и склон от улицы Северная Застава в сторону улицы Гаджиева. А сегодня мы убираем склон в районе Дома офицеров, - рассказал директор предприятия «Североморскводоканал» Александр Каменев.

Ещё один участник акции «Чистая весна» - ООО «СЖКХ». К субботникам сотрудникам управляющей компании не привыкать. В штатном режиме они наводят порядок на придомовых территориях, теперь подключились ещё и к уборке общественных. Их зона ответственности на сегодня – склон в районе улицы Кирова, 18.

- Сегодня в акции принимают участие восемь сотрудников компании – в основном, управленческий персонал. Мы своим примером решили показать, что поддерживать такие мероприятия нужно. Тем более, из-за действующих в регионе ограничительных мер, общегородские субботники не состоялись, - рассказал генеральный директор ООО «СЖКХ» Кирилл Чудинов.

К волонтёрскому движению присоединились и работники АО «МЭС». Порядок они наводили на улице Комсомольской, в районе теплотрассы.

- Мы ждали, когда погода позволит провести этот субботник. Сегодня на вверенной нам территории трудится десять человек, остальные должны обеспечивать работу предприятия. Но я уверен, что с задачей справимся, - сказал ведущий специалист ГО и ЧС филиала АО «МЭС» Олег Коник.

- Сегодня в субботнике от предприятия «АтомЭнергоСбыт» участвуют не только североморцы, но и работники, живущие в Мурманске. Это нужное дело. Люди очень долго были на самоизоляции, и, как мне кажется, когда ограничения снимут – многие захотят проводить время на улице, больше гулять и будет здорово, если в городе будет чисто, - поделилась мнением пресс-секретарь филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» Александра Потёмкина.

Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» сегодня работали на Приморской площади, приводили в порядок трибуны и прилегающую к ним территорию.

- Первый шаг к «Чистой весне» сделали ресурсоснабжающие компании и мы надеемся, что этот пример будет показательным. У нас уже есть отклики от людей, которые хотят убрать свою детскую площадку или мусор за домом. Ведь не управляющая компания этот мусор приносит туда. Мы все понимаем, что выходим на субботник убирать за собой же, - отметила представитель Единого волонтёрского центра Ольга Абрамова.

- Хочу выразить огромную благодарность трудовым коллективам, которые приняли участие в сегодняшних мероприятиях, а также организаторам акции «Чистая весна». После затяжной и неожиданно снежной зимы общественные пространства и городские территории требуют обновления, приложения максимальных усилий для перехода на летний режим содержания. Проведение подобного рода акций сделает наш город чистым и ещё более красивым, - подвёл черту первому субботнику в рамках акции «Чистая весна» врио главы ЗАТО Североморск Андрей Федулов.

Жители Североморска также могут предложить свои варианты мест для субботников. Уборка будет осуществляться в скверах, парках и других общественных местах.