В Североморске стартовала благотворительная акция «Снегирьки»

В четвертый раз во флотской столице стартовала благотворительная акция «Снегирьки», инициированная Советом депутатов муниципалитета.

Снегирь — символ стойкости, целеустремленности и надежды, дружбы и взаимовыручки. Вот и эта предновогодняя акция направлена на поддержку тех, кому это особенно нужно. Уже по традиции представители администрации ЗАТО и областного правительства, Совета депутатов муниципалитета и областной Думы, различных организаций, предприятий и ведомств выполняют желания, загаданные детьми.

В этом году помощниками Деда Мороза стали вице-губернатор Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов и его первый заместитель Анна Клапоцкая, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе с заместителем Евгенией Гордеевой, депутаты Мурманской областной Думы Михаил Ильиных и Юрий Шадрин, депутаты Совета депутатов муниципалитета, работники управлений, отделов и аппаратов администрации, представители Северного флота, отдела судебных приставов, Специального управления ФПС №48 МЧС России, Союза православных женщин Мурманской области.

О чём юные североморцы просят Дедушку Мороза? Подарить им лыжи, коньки и, конечно, игрушки. Эти желания обязательно сбудутся! Долгожданные подарки 26 маленьких североморцев получат в канун Нового года на празднике, который пройдёт в Доме детского творчества им. Саши Ковалева.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14717-v-severomorske-startovala-blagotvoritelnaya-akciya-snegirki/