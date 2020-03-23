В Североморске стартовало оперативно-профилактическое мероприятие

Оно продлится до 5 апреля и направлено на профилактику аварийности и нарушений со стороны водителей, которые перевозят пассажиров, в том числе несовершеннолетних, пренебрегая использованием ремней безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте до 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. Для детей от 7 до 11 лет включительно допускается использование ремней безопасности (на переднем сиденье легкового автомобиля – только удерживающего устройства).

Кодексом об административных правонарушениях за «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» предусмотрен штрафа в размере 1000 рублей, за «Нарушение требований к перевозке детей» - 3000 рублей.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть ответственными за рулём, особенно, если в автомобиле находятся дети.