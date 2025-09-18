В Североморске стартует новый отопительный сезон

В эту пятницу, 19 сентября, в ЗАТО г. Североморск стартует новый отопительный сезон. Сегодня глава ЗАТО Владимир Евменьков подписал соответствующее постановление. Подача теплоносителя в жилые дома начнётся завтра в 8.00.

Подключение МКД будет проводиться поэтапно – в течение пяти дней. График подключения систем теплопотребления жилищного фонда доведён до всех управляющих организаций.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18646-v-severomorske-startuet-novyy-otopitelnyy-sezon/