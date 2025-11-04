В Североморске торжественно открыт памятник «Участникам СВО»

Сегодня в Североморске состоялась торжественная церемония открытия памятника участникам специальной военной операции. В торжественном митинге, посвящённом открытию монумента, приняли участие: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель регионального парламента Сергей Дубовой, командующий Северным флотом, адмирал Константин Кабанцов, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, военнослужащие Северного флота, представители общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений Североморска, жители города.

«Очень символично, что в День народного единства мы открываем этот памятник, - безусловно важный и для Североморска, и для нашей области, и для всей страны. Это действительно дань памяти защитникам, которые сложили свои головы за нашу Родину и, конечно, поддержка для всех, кто сегодня выполняет задачи в рамках специальной военной операции, - делает это профессионально, мужественно, с доблестью. Этот памятник – связь поколений между сегодняшними защитниками Отечества, причем и теми, кто пошел по долгу службы, и теми, кто подписал контракт, и теми, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Праздник напоминает нам, что мы сильны, только когда мы вместе. Именно поэтому наша страна движется вперед, - потому что независимо от национальности, вероисповедания, традиций, культур, мы всегда едины. Отдельно сказать слова благодарности руководству города, командованию Северного флота, всем, кто поддержал эту инициативу, кто участвовал в организации, изготовлении, установке этого замечательного мемориала», - подчеркнул Андрей Чибис.

- Символично, что именно в День народного единства в городе морской доблести, в столице Северного флота появилось место, где можно отдать почести нашим землякам, с честью исполняющим свой воинский долг, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. - Подвиг солдат, сражавшихся за Родину, не должен быть забыт. Верю, что их самоотверженное служение будут помнить многие поколения россиян. Низкий поклон отцам и матерям, которые воспитали настоящих мужчин, истинных патриотов, верных сынов родной земли. Большая благодарность всем причастным к созданию монумента, достойного героизма и мужества наших воинов. Убежден, что такие памятники сплотят народ, сделают нас ещё крепче.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов напомнил, что на сегодняшний день 21 военнослужащий Северного флота удостоен высокого звания Героя Российской Федерации, более 15 тысяч награждены государственными наградами.

«Открывая памятник участникам специальной военной операции, мы делаем очередной шаг на пути сохранения памяти о наших боевых товарищах, военнослужащих Северного флота, других силовых структур и ведомств, добровольцев, которые встали на защиту нашей Родины, когда она этого потребовала. Сегодня наши воины, сражающиеся в зоне специальной военной операции, стоят в одном ряду с героями Великой Отечественной войны. Так же, как деды и прадеды 80 лет назад, они защищают нашу страну, ее свободу и суверенитет, воюют мужественно, героически, умело. Открывающийся сегодня памятник будет служить напоминанием о наших героях, чьи подвиги являются примером мужества, героизма, доблести и чести для будущих поколений воинов-североморцев. Каждого бойца, который сейчас сражается в зоне специальной операции, мы ждем домой, к родным и близким, живым и здоровым, и низко склоняем голову в память о тех, кто отдал свои жизни за настоящее и будущее России. Вечная память павшим героям», - сказал Константин Кабанцов.

Автором монумента стал известный скульптор Александр Арсентьев. Работы мастера знакомы и дороги многим северянам – «Скорбящая мать» и «Журавли» в Долине Славы, бюсты писателей на памятной аллее рядом с областной детско-юношеской библиотекой, мемориал воинам Полярной Дивизии, бронзовая скульптура Зои Космодемьянской в Мурманске и другие.

«Вместе с главой Североморска Владимиром Евменьковым, заслуженным художником России Анатолием Сергиенко и начальником городского отдела архитектуры и градостроительства Маргаритой Дурягиной мы размышляли о том, каким должен быть памятник, каким будет его цвет, размер, форма. Сама работа создавалась в Смоленске на литейном заводе. Хотелось создать образы наших ребят светлыми, чистыми и одновременно мужественными. И вот наше творение перед вами. Хочу сказать отдельное спасибо бригаде установщиков и её руководителю Николаю Юневичу. У памятников, как и у людей, свои судьбы. Сегодня у нашего общего памятника началась своя судьба», - отметил Александр Арсентьев.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Валерий Якупов сказал, что этот памятник – напоминание о стойкости, долге и любви к Родине.

Право открытия мемориала участникам специальной военной операции было предоставлено кадетам Североморского кадетского корпуса, членам семей участников специальной военной операции - Максиму Рассадину, Дмитрию Иванову, Николаю Чигареву и Михаилу Балакиреву.

Участники мероприятия почтили память павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в период проведения специальной военной операции минутой молчания и возложили цветы и венки к монументу.

