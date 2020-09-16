В Североморске торжественно встретили фрегат «Адмирал флота Касатонов»

15 сентября экипаж успешно завершил межфлотский переход и готов выполнять поставленные задачи в пункте своего основного базирования.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил экипаж с успешным завершением плавания и прибытием в родную базу, а также нацелил на плановую сдачу курсовых задач и подготовку к первому походу в дальнюю океанскую зону, который состоится в ближайшем будущем.

Он также так же отметил, что корабли проекта 22350, станут первыми носителями нового ракетного оружия, которое поднимет возможности надводных сил флота на принципиально новый уровень.

В торжественной церемонии встречи корабля принял участие и руководитель ЗАТО Владимир Евменьков.

- Жизнь города и флота в Североморске связаны неразрывно. Приход корабля в родную базу – всегда праздник. Сегодняшняя встреча экипажа фрегата «Адмирал флота Касатонов» не стала исключением. Искренне верим, что Североморск станет для экипажа не только военно-морской базой, но и домом, где тепло, комфортно и всегда ждут, - отметил глава муниципалитета.

Фрегат будет нести службу в составе дивизии ракетных кораблей Северного флота, самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, в одном строю с ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий», ракетным крейсером «Маршал Устинов», эсминцем «Адмирал Ушаков» и фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».