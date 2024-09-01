В Североморске торжественно завершили акцию «Собери ребёнка в школу»

В канун Дня знаний, 30 августа, 27 североморских мальчишек и девчонок получили в подарок новые рюкзаки и канцелярские принадлежности.

- Призыв о помощи школьникам из малообеспеченных и многодетных семей традиционно получил живой отклик в сердцах жителей флотской столицы. Всё лето североморцы приносили в отделение партии «Единая Россия» тетрадки, ручки, краски и все, что пригодится в новом учебном году. 27 наборов мы собрали для наших ребят, ещё часть канцелярии отправили школьникам Курской области. Также активное участие в акции принял Совет депутатов ЗАТО Североморск, который закупил школьникам новые рюкзаки, – рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия», начальник Управления образования Юлия Гладских.

Подарочные школьные наборы ребятам вручили в Доме детского творчества им. Саши Ковалева. Ведущими торжественного мероприятия стали любимые персонажи многих детей - Осень, Буратино и Мальвина. Вместе с мальчишками и девчонками сказочные герои пели, танцевали, разгадывали загадки и отвечали на вопросы.

А в завершение весёлого праздника председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев и Юлия Гладских поздравили ребят с наступающим Днём знаний и пожелали в новом учебном году трудолюбия, настойчивости в достижении целей и отличных оценок.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16548-v-severomorske-torzhestvenno-zavershili-akciyu-soberi-rebenka-v-shkolu/