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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 10:15

В Североморске умеют бороться с настенными рисунками

Административная комиссия ЗАТО г.Североморск ведёт борьбу с разрисованными стенами и фасадами зданий и сооружений. Собственники здания или организации, которая занимается его обслуживанием, отвечают за чистоту и сохранность фасада – в том числе от рисунков и надписей. Они портят внешний вид города и запрещены правилами благоустройства.

На рассмотрении административной комиссии муниципалитета оказались сразу несколько таких дел. Так, владельцам предстоит привести в порядок разрисованные киоски на ул. Сафонова, 15. Пока североморцам вынесено административное предупреждение. Если ситуация не изменится, они получат штраф. Его размер на граждан составляет от 1000 до 3000 рублей,  на должностных лиц -  от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических - от 10 до 30 тысяч.

Похожая проблема была и на ул. Сгибнева, 5а, но там владельцы сооружения проявили сознательность и не дожидаясь наказания, закрасили разрисованные стены и убрали территорию от мусора.

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