В Североморске успешно реализуется план «На Севере – жить»

Сегодня в рамках оперативного совещания рассмотрены результаты реализации стратегического плана «На Севере – жить» на территории ЗАТО г. Североморск. Губернатор Андрей Чибис отметил, что с 2019 года в рамках плана и при финансовой поддержке в рамках президентских национальных проектов было многое сделано по разным направлениям.

«Построена первая в регионе за несколько десятков лет школа, три школы капитально отремонтировали. Проделана серьёзная работа по обновлению жилищно-коммунальной инфраструктуры: построена новая котельная в микрорайоне «Кортик» благодаря чему ушли от флотского мазута; проведен капитальный ремонт участков магистралей тепловой сети в районе улиц Сгибнева, Комсомольской, Северной, Кортика и Северной Заставы. Это важнейшее мероприятие, там постоянно рвалось, так как сеть не обновлялась примерно с 70-х годов. И по текущим морозам мы понимаем, насколько это значимо. Ремонт радикально сократил количество инцидентов, связанных с теплоснабжением. Сейчас ведётся реконструкция водопроводной насосной станции с установкой комплекта оборудования по очистке воды. Это также очень важный проект и для Североморска, и для Росляково», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что в муниципалитете полностью обновлён парк общественного транспорта, который работает по регулируемым маршрутам. Также в ЗАТО г. Североморск благоустроены 66 территорий многоквартирных домов, установлены 32 комплекса детских и спортивных площадок; отремонтировано более 40 трапов.

Построены амбулатории в Сафоново и Североморске-3, отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт в Щукозере. Закуплены легковые автомобили и более 700 единиц медицинского оборудования и мебели, в том числе флюорографическая рентгеновская система, УЗИ-сканеры, фетальные мониторы, комплект оборудования для оказания паллиативной медицинской помощи и многое другое.

В рамках программы реновации ЗАТО за четыре года снесено 11 аварийных зданий. Ведётся работа по модернизации линии уличного освещения, только в 2023 году установлено более 300 опор. Строится крытый бассейн. Открыт один из самых больших скейт-парков в области. Также в Североморске работает сеть «СОПКИ»: открыты молодёжные пространства, для семей и спортивные.

«То, что я перечислил – лишь часть от общего объёма проделанной работы. Кроме того, с Президентом Владимиром Путиным в рамках визита в регион в июле мы отдельно проговаривали Североморск как столицу Северного флота. И глава государства дал поручения по ремонту Североморской ЦРБ, стадиона ЦСКА в центре города и Дома офицеров Северного флота. Большой объем работы будет реализован и в рамках плана и тех решений Президента по реновации ЗАТО. План сейчас на выходе. Деньги в бюджете заложены», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о том, как изменился Североморск в рамках реализации плана «На Севере – жить», рассказал глава муниципалитета Олег Прасов.

Фото (пресс-служба администрации ЗАТО г.Североморск): https://gov-murman.ru