В Североморске установили памятный знак спасателям Северного флота

На территории управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота в городе Североморске 20 февраля был торжественно открыт памятный знак, посвящённый флотским спасателям.

Памятный знак установлен возле здания музея УПАСР. Он представляет собой массогабаритный макет спускаемого космического аппарата, который использовался специалистами аварийно-спасательной службы Северного флота для проведения тренировок по спасению приводнившихся космонавтов. До недавнего времени такие задачи тоже стояли перед флотскими спасателями. На вершине макета космического аппарата размещён медный водолазный шлем от трёхболтового снаряжения, а у подножия – якорь Холла.

Торжественную церемонию открытия памятника возглавил начальник УПАСР Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань. Он поздравил личный состав и ветеранов аварийно-спасательной службы с наступающим 100-летием спасательной службы Северного флота и пожелал сохранения заложенных традиций и дальнейших успехов в деятельности.