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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.25 13:30

В Североморске в Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова наградили лучших юных читателей и добрых друзей библиотеки

В ЗАТО г. Североморск восемнадцатый раз в Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова состоялась церемония награждения лучших юных читателей и добрых друзей библиотеки - «Лучик».

- У нас очень талантливые дети. Они прекрасные танцоры, музыканты, художники. А ещё они прекрасные читатели, которые умеют рассказывать о прочитанном, приводят в библиотеку друзей. И так растёт количество читателей детских библиотек, - рассказала директор Североморской Централизованной библиотечной системы Ольга Ефименко. - Мы посчитали, что за эти 18 лет уже 130 детей получили призы и подарки.

В номинации «Самый маленький читатель» - двухлетняя Мирослава Коноваленко, «Покоритель книжных вершин» - Янина Тискович, «Без пяти минут выпускник» - Егор Орлов, «Мал, да удал» - Тимофей Клапоцкий, «Добрый друг библиотек» – Тихон Брысин и Елена Ковалева, «Читающая семья защитника Отечества» - семья Зиядовых.

Победителей поздравили председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских, начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Юрий Мороз, директор Североморской ЦБС и депутат Ольга Ефименко, депутаты Светлана Евтушенко и Андрей Новиков.

Творческим подарком стало выступление детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота.

 

Фото (Анна ВИХРОВА, «Североморские вести»): https://citysever.ru/novostiq/17799-v-centralnoy-detskoy-biblioteke-im-s-mihalkova-nagradili-luchshih-yunyh-chitateley-i-dobryh-druzey-biblioteki/#news-gal-2

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