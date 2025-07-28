В Североморске в День ВМФ был дан старт первому заплыву в новом бассейне

В День Военно-морского флота России губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Игорь Курочкин и глава ЗАТО Владимир Евменьков посетили новый бассейн в Североморске. Спортивный объект построен по поручению Президента России Владимира Путина в рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!». В ходе презентации был дан первый старт для военнослужащих Северного флота.

«Сегодня мы фиксируем завершение строительства нового бассейна, и для нас большая честь в День Военно-морского флота подарить столице Северного флота новое современное спортивное сооружение. Строительство велось активно, объект удалось сдать в сжатые сроки. Он получился очень достойный и название, которое ему дали жители по результатам голосования – «Североморец», наиболее отражает его предназначение: в сентябре, когда вернется коллектив, бассейн откроет свои двери для всех жителей флотской столицы, которых я сегодня поздравляю с государственным и поистине народным праздником – Днём Военно-морского флота», – сказал губернатор Андрей Чибис.

В новом бассейне предусмотрена не только 25-метровая большая чаша глубиной от 1,8 до 2 метров, но и малая размером 10 на 6 метров и глубиной 0,6 метра, предназначенная для обучения плаванию детей. Также объект оснащён спортивным залом размером 24 на 12 метров, который разделён на две зоны: зал сухого плавания (подходит для занятий хореографией, ОФП) и зона тренажёров. Кроме того, в бассейне предусмотрен блок медицинских помещений, зона общественного питания, зона технического обслуживания и подготовки воды.

Для жителей флотской столицы бассейн откроет свои двери в сентябре, посещать его смогут все, независимо от физических возможностей: созданы комфортные и безопасные условия для людей с особенностями здоровья.

Также в ходе рабочей поездки губернатор осмотрел ход реконструкции Центрального стадиона ЦСКА на улице Душенова, которая также идет по программе реновации. В рамках модернизации спортивного объекта появится футбольное поле с искусственным газоном и легкоатлетическими беговыми дорожками, полоса препятствий, хоккейная площадка с крытыми трибунами, два силовых сектора со снарядами и тренажерами, открытая площадка для кроссфита, универсальные спортивные площадки для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол. На первом этаже главного здания будут находится раздевалки, тренажёрный зал, душевые, сауна, кабинет врача, тренерская. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству монолитных стен трибун и подтрибунных помещений, фундамента футбольного поля, монолитных элементов полосы препятствий, железобетонных лотков наружной сети теплоснабжения и ливневой канализации.

Ещё один объект, который обновляют по программе реновации ЗАТО – Дом офицеров Северного флота. В настоящее время идут демонтажные работы, усиление конструкции и работы по фасаду. Также дорабатывается проект модернизации, который предусматривает сохранение исторического облика здания, всех элементов декора внутри и снаружи, а также барельефов. Экспертиза проекта начнется в августе.

Напомним, программа реновации ЗАТО инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и благодаря поддержке Президента России в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них более 27 млрд рублей – из федерального бюджета. Кроме того, в ходе Международного арктического форума в марте глава государства поддержал инициативу губернатора о продлении программы реновации федеральным финансированием до 2030 года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в работе на период 2025-2026 года – капремонт здания Центральной районной больницы, строительство центра энергопитания в Североморске, строительство Дома культуры в Алакуртти, пяти детских садов и одной школы, капремонт 128 многоквартирных домов, ремонт 466 квартир и 298 подъездов, капитальный ремонт двух учреждений культуры и четырех школ, благоустройство 51 двора и десяти общественных территорий, ремонт 51 км дорог, 16 объектов ЖКХ. По линии Министерства обороны РФ запланировано обустройство населенных пунктов, строительство объектов специализированного жилфонда и общежития, культурно-досуговых центров, детских садов, капремонт восьми многоквартирных домов и ремонт 354 жилых помещений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550995/#&gid=1&pid=20