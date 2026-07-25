В Североморске в День ВМФ России праздничные мероприятия развернутся сразу на трёх площадках

26 июля у подножия памятника «Алёша» будет гореть Огонь Памяти. В 12.00 здесь начнётся митинг. Торжественным маршем пройдут войска Североморского гарнизона.

Далее на Приморской площади состоится плац-парад военного оркестра, пройдёт концерт и начнут работать выставочные экспозиции, тир, тренажерный комплекс и полевая кухня.

В 14.00 на ул. Сафонова состоится большой праздничный концерт. Для североморцев в этот день будут выступать артисты эстрады из Москвы, ЗАТО Видяево и, конечно, флотской столицы.

В городском парке, который, как и город, отмечает 75-летие, в это время развернётся ярмарка и откроется экспозиция, посвящённая знаменитым гостям, побывавшим в Североморске, и снятым здесь фильмам. На танцевальной площадке пройдёт концерт, а на спортивных - мероприятия для приверженцев активного образа жизни.

Администрация флотской столицы предупреждает, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВМФ России, будут действовать ограничения автомобильного движения и парковки:

с 23 июля по 19.00 26 июля - на участке автодороги в районе дома №11 по ул. Сгибнева до Морвокзала (за исключением служебного (по списку) и общественного транспорта, а также экстренных служб);

с 10.00 до 13.00 26 июля - на участке автодороги в районе дома №11 по ул. Сгибнева до Морвокзала (за исключением служебного (по списку) транспорта и экстренных служб);

Конечная автобусная остановка на это время (с 10.00 до 13.00) будет перенесена с морвокзала к магазину «Магнит» на ул. Душенова, 24.

с 12.30 до 19.00 26 июля - на участках от пешеходного перехода в городской парк в районе ул. Сивко, 2 - до пешеходного перехода на пересечении ул. Сафонова и ул. Адмирала Головко, а также от ул. Ломоносова, 4 - до перекрестка ул. Ломоносова - ул. Сгибнева.