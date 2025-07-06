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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.25 14:00

В Североморске в детском саду «Якорек» продолжается обустройство игровой площадки «Правила дорожного движения»

Работу, которая ведётся по губернаторской программе «На Севере – твой проект», 4 июля проверили председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских и директор школы №10 Елена Ковалева.

Напомним, проект стал победителем конкурсной программы «На Севере твой проект» благодаря активному участию североморцев в голосовании, которое проходило на портале «Наш Север».

Старое игровое оборудование демонтировано, котлован подготовлен, проведена отсыпка песчано-гравийной смесью, щебнем, выставлены поребрики. Как только позволит погода подрядчик приступит к укладке асфальта.

- Очень надеемся, что вскоре погода даст возможность уложить асфальт - и тогда все будет на 80 процентов готово, - пояснила руководитель школы №10, подразделением которого является детский сад, Елена Ковалева. - Губернаторский проект «На Севере - твой проект» действительно меняет жизнь жителей Мурманской области к лучшему, и наша площадка - тому подтверждение. У ребят появится и прекрасное место для прогулок, и возможность изучать правила дорожного движения.

Как уточняет администрация муниципалитета, такая возможность будет не только у воспитанников «Якорька». Заниматься здесь смогут также воспитанники детского сада «Родничок» и учащиеся начальных классов самой «десятки».

 

 

Фото (Анна ВИХРОВА / «Североморские вести»): https://citysever.ru/novostiq/18279-dlya-yunyh-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya/

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