В Североморске в двух домах заменили бойлеры

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. В рамках выполнения краткосрочного плана на 2024 год в ЗАТО г. Североморск в домах №№13 и 33 на улице Падорина были заменены четыре теплообменника.

«Старые водоподогреватели отслужили свой срок. Подрядчик произвёл демонтаж оборудования, и установил современные пластинчатые теплообменники. Они занимают меньше места и имеют более высокую производительность. Установленные регуляторы позволяют поддерживать постоянную температуру горячей воды, не допуская при этом перегревов в системе, что экономит расход теплоносителя», — отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как и положено подрядчик провёл пусконаладочные работы и теплообменники были запущены точно в срок, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://minenergo.gov-murman.ru/news/news/535900/#&gid=1&pid=1