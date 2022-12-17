В Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом.

Встреча команд штаба и управления Северного флота «К-21» и «Шквал» соединения противолодочных кораблей, завершилась со счётом 7:1.

Хоккеисты центра материально-технического обеспечения «Торос» со счётом 5:4 победили команду «Шквал».

Лётчики из команды «Палубник» палубной авиации одержали две победы подряд, выиграв со счётом 11:3 команду Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда» и 6:1 команду дивизии подводных лодок «Торнадо».

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время погодные условия в Мурманской области стали позволять проводить хоккейные матчи на открытых ледовых площадках, температура воздуха постоянно держится ниже нуля. Команды Северной военной хоккейной лиги будут проводить матчи в различных гарнизонах Северного флота под открытым небом.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12448805@egNews