В Североморске в преддверии Дня Победы вручают памятные подарки ветеранам войны, проживающим в муниципалитете

Череду праздничных поздравлений вчера открыл первый заместитель главы ЗАТО Андрей Федулов. Вместе с представителем волонтёрского корпуса он вручил подарок к 9 мая труженице тыла Римме Васильевне Лопаченок.

- Разрешите от муниципалитета, от имени главы Североморска поздравить Вас с наступающим великим праздником - Днём Победы. Вы - труженик тыла, именно Вашими руками ковалась эта Победа и наравне с бойцами, воевавшими на полях Великой Отечественной, Вы заслуживаете уважения и достойны всех почестей. Желаем Вам благополучия, удачи, самое главное - здоровья! Не стареют душой ветераны! Всего Вам самого доброго, - сказал Андрей Федулов, обращаясь к ветерану.

К тёплым пожеланиям - подарочный набор, цветы, открытка и Георгиевская лента. Несмотря на то, что из-за эпидемиологической обстановки День Победы в этом году пройдёт без общегородских торжеств, праздник и его главные герои - ветераны - не останутся без внимания.