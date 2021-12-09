В Североморске в представительном органе власти продолжаются бюджетные слушания

9 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл бюджетные слушания по проекту бюджета флотской столицы на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов. Перед депутатами выступил руководитель Муниципального бюджетного учреждения Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание Андрей Орлов.

Это учреждение отвечает за организацию эффективной эксплуатации и обслуживание муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, за решение вопросов материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, за капитальное строительство объектов.

Как прозвучало из доклада, в учреждении на учёте находится 80 объектов недвижимости общей площадью 277 тысяч 842 квадратных метров.

Общий оборот расходов в учреждении: В 2020 году 1 миллиард 387 миллионов 236 тысяч 501 рубль; в 2021 году - 974 миллиона 472 тысячи 931 рубль.

Муниципальное задание на 1 декабря 2021 года исполнено в объёмных показателях в полном объёме, в денежном выражении – 91% от утверждённой суммы на год.

В настоящее время идёт передача в казну муниципального образования стоимость незавершенного строительства по объекту «Общеобразовательная школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск». Объект реализуется в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования», Национального проекта «Образование». 2 декабря этого года объект введён в эксплуатацию. Сметная стоимость строительства составила 1 миллиард 281 миллион 76 тысяч 900 рублей, в том числе: «Детский сад на 220 мест в ЗАТО г. Североморск» реализуется в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования», Национального проекта «Демография». Сметная стоимость строительства составляет 395 миллионов 247 тысяч 507 рублей. В настоящее время техническая готовность объекта – 90%.

«Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск». Заключён Договор на разработку ПСД с ООО «Норма» (г. Великий Новгород) – 15.03.2021 г. В настоящее время ведётся проектирование объекта. Начало строительства – 2022 год.

«Дом культуры на 150 мест в нп. Североморск-3». Заключён Договор на разработку ПСД с ООО «Престиж-ЛТФ» (г. Омск). Начало строительства 2023 год. В настоящее время ведётся проектирование объекта.

На 2022 год выделено по муниципальному заданию 58 миллионов 975 тысяч 777 рублей.

Исполняющий обязанности председателя комитета по развитию городского хозяйства Денис Горбунов рассказал о выполнении планов 2021 года, потребностях в бюджетных средствах и их расходовании в 2022 году, в том числе, Городским центром ЖКХ. Всего КРГХ на 2022 год выделяется 732650 541,34 тысячи рублей. Из них ГЦ ЖКХ 365153311,20 тысячи рублей. Средства будут расходоваться на реализацию программы по созданию комфортной городской среды, на содержание и ремонт дорог общего пользования, на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность, развитие и содержание инженерной инфраструктуры, содержание объектов уличного освещения, ремонт и благоустройство трапов, детских площадок. Содержание объектов озеленения, содержание и благоустройство дворовых территорий.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11712-deputaty-prodolzhayut-byudzhetnye-slushaniya-1/#news-gal-1