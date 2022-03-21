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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 13:30

В Североморске в рамках нацпроекта «Демография» открылся детский сад на 220 мест

Сегодня в Североморске открылся детский сад на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография». Первые четыре дня учреждение принимает детей в режиме присмотра и ухода, а с 25 марта начнётся образовательная программа.

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Что особенно важно – с открытием этого детского сада обеспечивается стопроцентная доступность дошкольного образования в Североморске», – подчеркнул глава региона.

Всего планируется набрать одиннадцать групп. На данный момент укомплектовано восемь – для детей от года до семи лет. Есть группы для детей с ограниченными возможностями здоровья с трёх лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в учреждении оборудована специальная сенсорная комната, есть изостудия, кабинет логопеда, педагога-психолога и музыкальный зал.

В здании установлена система естественного обмена воздуха, сушильные шкафы и тёплые полы.

 

 

Фото: https://vk.com/im?sel=c9&z=photo-18001876_457302736%2Fwall-18001876_173765

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