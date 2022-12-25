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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.22 20:50

В Североморске в штабе Северного флота состоялось подведение итогов спортивно-массовой работы за 2022 год

Помощник командующего флотом по физической подготовке и спорту полковник Павел Кошкарёв доложил о результатах проведенных за год спортивных соревнований и проверок физической подготовки военнослужащих СФ.

В сравнении с 2021 годом количество военнослужащих штаба и управления флота, улучшивших свои результаты по физической подготовке, выросло более чем на семь процентов, количество хороших и отличных оценок увеличилось на 4,2 процента, а неудовлетворительных – снизилось на 2,3 процента.

Сборные команды Северного флота приняли участие в различных спортивных соревнованиях Военно-Морского Флота и Вооруженных Сил России. Наилучших результатов добились хоккеисты и баскетболисты, занявшие призовые места.

В рамках 88-й спартакиады СФ были проведены соревнования по различным видам спорта, в том числе по девяти военно-прикладным. В их числе: зимнее офицерское троеборье, армейский гиревой рывок и армейский рукопашный бой, военное пятиборье, плавание с автоматом и другие. Первое место по итогам спартакиады среди объединений заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.

Отдельный морской инженерный полк Северного флота занял первое место в лыжных гонках и второе место по гиревому спорту среди всех инженерных полков Вооружённых Сил России на первом этапе спартакиады инженерных войск, проходившего в январе на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

В чемпионате ВС РФ по гребно-парусному спорту, проходившему во Владивостоке, команда Северного флота впервые победила в гребле на 1000 метров. 8 гребцов выполнили норматив Мастеров спорта в этой дисциплине.

В 2022 году 1323 военнослужащих Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов. 42 военных спортсмена были удостоены медалей Минобороны «За отличие в соревнованиях» 1-й, 2-й и 3-й степеней.

Большое внимание было уделено развитию горной подготовки. В августе спортсмены-альпинисты Северного флота приняли участие в восхождении самую большую гору островной Арктики на архипелаге Новая Земля. В составе арктической и мотострелковой бригад Северного флота впервые сформированы высокогорные подразделения.

За лучшие показатели по физической подготовке и спортивно-массовой работе, как личные, так и среди подчинённых, грамотами и переходящими кубками были награждены заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский, командующий армией ВВС и ПВО СФ генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

Самым спортивным и физически развитым подразделением управления и штаба Северного флота стала служба защиты гостайны. За лучшую учебно-материальную базу по физической подготовке среди объединений Северного флота в 2022 году грамотой и переходящим кубком награждён армейский корпус.

За первое место в чемпионате ВМФ по военно-спортивному многоборью звания Мастеров спорта России были удостоены пять офицеров. Также были поощрены лучшие помощники командиров по физической подготовке и спорту отдельных воинских частей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, награды, грамоты, призы и кубки вручил подчинённым командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449522@egNews

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