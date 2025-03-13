В Североморске в строящемся бассейне начался монтаж чаш

В Североморске в районе Площади Мужества продолжается строительство крытого бассейна, которое ведётся по отдельному поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках масштабной программы реновации ЗАТО. На днях на стройплощадке начался монтаж чаш.

Министерство строительства Мурманской области держит ход работ на объекте на постоянном контроле.

«Подрядчик приступил к монтажу большой и малой чаш бассейнов. На объект поставлены металлоконструкции для устройства обеих чаш. Предварительно под них было подготовлено бетонное основание. Сейчас строители завершают сборку контура и начинают формировать лотки, а на выходных готовятся приступить непосредственно к сборке большой чаши», – рассказал министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Также на стройплощадку уже в полном объёме доставлено оборудование для системы водоподготоки.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, уже возведена «коробка» будущего здания и завершено его технологическое присоединение к тепловым сетям. Согласно проекту в крытом бассейне помимо большой и малой чаш предусмотрен спортивный зал. Также в рамках реновации ЗАТО и по отдельному поручению Президента РФ в Североморске продолжается капитальный ремонт стадиона ЦСКА и Дома офицеров Северного флота.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/