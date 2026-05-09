В Североморске в Военно-морском клиническом госпитале прошёл концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы.

Песни времен Великой Отечественной войны и современные патриотические композиции исполнили участники коллектива «Крылья Севера». Своим творчеством гостей праздника порадовали юнармейцы отряда имени Героя России Тимура Апакидзе. Ребята прочитали стихи о Родине.

Начальник штаба смешанного авиакорпуса Северного флота генерал-майор Игорь Чуркин обошёл отделения госпиталя, в которых проходят реабилитацию военнослужащие, в том числе и участники специальной военной операции. Он выразил им слова благодарности за службу, поздравил с наступающим праздником и пожелал скорейшего выздоровления.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева и представители женского Совета корпуса вручили пациентам детские письма, «георгиевские ленточки» и подарки.

Фото (пресс-службы Северного флота и Совета депутатов ЗАТО г. Североморск): https://citysever.ru/novostiq/19666-koncert-v-gospitale/#news-gal-5