В Североморске в завершающей стадии находится дорожная кампания в рамках программы реновации ЗАТО

Ход работ на улице Советской проинспектировали заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова и глава ЗАТО Владимир Евменьков.

В процессе ремонта на участке дороги протяженностью более 700 метров была проделана большая работа: завершены замена ливневки и укладка бордюрного камня, заасфальтированы участки тротуара и оборудованы остановочные комплексы, установлены новые опоры освещения. Сейчас на проезжей части снят старый асфальт, идёт укладка нового. Срок сдачи объекта – конец сентября.

Ключевой элемент масштабной реконструкции проезда – замена старой системы ливневой канализации на дренажную. Она располагается под дорогой на глубине ниже уровня промерзания грунта. Это предотвратит отвод талых вод и подтопление проезжей части и тротуаров. Для обеспечения успешной эксплуатации ливневки предусмотрено 15 смотровых колодцев.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, программа реновации ЗАТО предусматривает в этом году ремонт 45 объектов в муниципалитетах региона. 11 – уже отремонтировано, из них 3 – в Североморске: помимо улицы Советской в летнюю кампанию в муниципалитете работы велись на проездах: от ул. Комсомольской, 3 до ул. Флотских Строителей, 7, на ул. Генерала Фулика и ул. Северная Застава.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553646/#&gid=1&pid=1