В Североморске в завершающей стадии находится реконструкция водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское

В регионах России проводится системная работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения с использованием современных технологий водоподготовки, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода». Так, в Мурманской области продолжаются работы по реконструкции водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта «Чистая вода». За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», – сообщил 24 июля заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в нашем регионе в конце 2020 года по проекту была завершена реконструкция водозаборных сооружений в Туломе. Обновление объекта водоподготовки позволило улучшить качество водоснабжения потребителей.

На сегодня в завершающей стадии реконструкция водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское близ Североморска. Установка нового очистного оборудования позволит улучшить качество питьевого водоснабжения 13,6 тысячи жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1.

Продление проекта «Чистая вода» в перспективе позволит обновить существующие и построить новые объекты водохозяйственного комплекса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/